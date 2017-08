Francisco Assis critica PCP: “A sua essência mais profunda não é a de um partido democrático”

Francisco Assis, eurodeputado do PS, considera “exemplar” o comportamento do Bloco de Esquerda no que se refere à Venezuela, criticando por outro lado a posição do PCP, pelo que apelida de cegueira democrática.

O PCP está do lado do executivo de Nicolás Maduro e reconhece a sua legitimidade - apesar de todas as notícias e relatórios internacionais que evidenciam que os resultados das eleições de domingo terem sido manipulados. Já o Governo, os socialistas os restantes partidos com representação parlamentar anunciaram não reconhecer a legitimidade de Maduro.

Em entrevista ao jornal “i” esta quinta-feira, Assis elogiou o Governo por não se ter deixado “contaminar pelas posições antidemocráticas do PCP”.

“Já sabemos que o PCP tem uma visão própria no quadro internacional e, verdadeiramente, o que o Partido Comunista demonstra [ao apoiar Nicolás Maduro], mais uma vez, é que a sua essência mais profunda não é a de um partido democrático”, disse

Segundo Francisco Assis, a União Europeia deve aprovar sanções à Venezuela. “Temos de admitir a possibilidade de recorrer a sanções seletivas”, “às altas figuras do regime, a começar pelo próprio presidente”, disse.