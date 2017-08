PJ investiga “instrumentalização” da fundação Aga Khan em alterações ao PDM de Cascais

Com o objetivio de construir um academia em Portugal, a Fundação Aga Khan juntou-se a um projeto imobiliário na zona de Birre, em Cascais. Os terrenos em causa estavam protegidos pelo Plano Diretor Municipal (eram terrenos agrícolas), mas, tendo em conta o propósito da fundação, a autarquia avançou com uma alteração ao PDM.

O município de Cascais, a fundação Aga Khan e dono do terreno, o fundo imobiliário Lusofundo, chegaram mesmo a assinar um memorando de entendimento em 2014. Só que pelo caminho a fundação recuou na ideia. O proprietário do terreno não.

Segundo o “Diário de Notícias” desta quarta-feira, a situação está a ser investigado pela Unidade Nacional contra a Corrupção da Polícia Judiciária e pelo DIAP de Lisboa, por suspeitas de “instrumentalização” da Fundação Aga Khan para justificar uma alteração à qualificação do terreno no Plano Diretor Municipal de Cascais.

Há duas semanas, a PJ fez buscas na Câmara de Cascais, na Norfin, entidade gestora do fundo Lusofundo, e na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, apurou o matutino.

A alteração ao plano diretor municipal, em 2014, transformou um conjunto de terrenos agrícolas urbanizável em área urbana. As suspeitas à volta de todo o projeto começaram logo no mesmo ano.

O memorando em causa previa uma reclassificação da área, “permitindo utilizações diferentes das atualmente em vigor”. “A operação urbanística visa a criação de lotes urbanos e/ou parcelas independentes, compostos por uma área de construção aproximada de 160 mil m2”, referia o mesmo documento.

Em novembro de 2015, já depois de o presidente da câmara ter anunciado a saída do compromisso da Fundação Aga Khan, a Norfin avançou na mesma com um pedido de licenciamento para os terrenos, como consta do Relatório e Contas da Lusofundo de 2015.

Questionada pelo “DN”, a fundação Aga Khan declarou que a “desistência ficou a dever-se ao facto de, a dada altura do processo, se ter apercebido de que uma parte das forças vivas locais não apoiava qualquer tipo de construção naquele local”.