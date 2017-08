Mota-Engil ganha concurso de €370 milhões na Costa do Marfim

A assinatura dos contratos entre o Governo da Costa da Marfim e a Mota-Engil está prevista para setembro

A Mota-Engil África está, neste momento, a negociar dois contratos com o Governo da Costa da Marfim para a recolha de resíduos e limpeza urbana na capital Abidjan, que tem 4,4 milhões de habitantes, avaliados em 370 milhões de euros, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

A empresa portuguesa, de acordo com o matutino, apresentou o preço mais baixo nos três lotes do concurso – que tinham um valor global da ordem dos 500 milhões de euros. As regras do concurso ditavam que cada empresa só pudesse vencer dois dos três lotes a concurso.

A assinatura dos contratos entre o Governo da Costa da Marfim e a Mota-Engil está prevista para setembro. Com esta adjudicação, a empresa portuguesa passará a ter atividade num novo mercado em África, onde entra pelo negócio do ambiente (neste caso, a recolha de resíduos).

Fonte oficial da Mota-Engil confirma ao matutino “o resultado do concurso e a fase de negociação em curso”, mas até à “potencial celebração” do contrato, prefere “não adiantar mais elementos”.