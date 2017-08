Indústria queixa-se que “taxa do açúcar” provocou aumento de preços

A taxa sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes – a dita “taxa do açúcar” –, que o Governo introduziu há seis meses, já teve várias consequências, sobretudo ao nível do preço para o consumidor final, garante a indústria. A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Público”.

De acordo com a Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (Probeb), apesar de ainda ser “prematuro fazer uma avaliação do impacto” da carga fiscal, pode-se já avançar que a medida provocou um encarecimento extraordinário das bebidas.

O imposto “está a ter um efeito acentuado sobre o consumo devido ao aumento de preços”, explica Francisco Mendonça, secretário-geral da Probeb, ao matutino. No canal alimentar – super e hipermercados e comércio de proximidade – houve um “aumento de preço” na distribuição alimentar “entre 25% e 30% no valor final para o consumidor”, aponta.

Segundo a Probeb, a evolução do preço “tem um efeito muito significativo em Portugal, dado o poder de compra limitado dos consumidores e o preço relativo destes produtos, também afetado por um IVA a 23%”.

Para a Associação, o Governo deve, agora, reformular o imposto lançado a 1 de fevereiro deste ano e criar novo escalão “isento para bebidas com baixo teor energético”.