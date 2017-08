Direita e PCP avançam com diploma para indemnizar vítimas de Pedrógão

PSD, CDS e PCP prepararam um projeto de lei (em conjunto) para acelerar o pagamento de indemnizações às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que deverá ser aprovado já no início de setembro, na reabertura do Parlamento, avança o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Os três partidos acordaram uma versão única, já aprovada na generalidade, a 19 de julho, que baixou à comissão de Agricultura. Tendo em conta que este projeto inclui o apoio dos três partidos, a aprovação no Parlamento está garantida.

Esta proposta da direita e do PCP poderia já ter sido aprovada, mas o PS impediu que se passasse logo à votação final global. Para os socialistas, o Estado só terá de pagar indemnizações se for apurada responsabilidade do Estado no que deu origem à existência de vítimas.

Segundo diploma, “consideram-se vítimas dos incêndios as pessoas que tenham sido direta ou indiretamente afetadas na sua saúde, física ou mental, nos seus rendimentos ou no seu património”.

As medidas estabelecidas “abrangem o apoio às vítimas dos incêndios em matérias de saúde, habitação, acesso a prestações e apoios sociais de carácter excecional, proteção e segurança, reposição do potencial produtivo e mecanismos céleres de identificação das perdas e de indemnização às vítimas dos incêndios”.

De acordo com o projeto, “o Estado assume a determinação e o pagamento de indemnizações por perdas e danos, morais e materiais às vítimas dos incêndios”.