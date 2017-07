Homossexualidade é ilegal em 72 países e punida com pena de morte em oito

A homossexualidade continua a ser ilegal em 72 países, dando direito a penas de prisão em 71, e noutros oito continua a ser punida com penas de morte, segundo dados do último relatório anual da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexos (ILGA, na sigla britânica), referidos pelo “The Guardian”.

No Sudão, Irão, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes e no Iémen, assim como em algumas partes da Somália e no norte da Nigéria, continua a ocorrer a aplicação da pena capital por atos homossexuais, enquanto na Mauritânia, Afeganistão e Paquistão, essa pena não tem sido aplicada apesar de estar prevista na lei.

O sul e este de África, Médio Oriente e sul da Ásia são os locais onde os gays são punidos de formas mais extremas, enquanto a Europa ocidental e o hemisfério ocidental é onde existe maior tolerância.

Os dados do relatório da ILGA de 2017 são referidos pelo jornal britânico na altura em que se assinala a oassagem de 50 anos sobre a descriminalização da homossexualidade em Inglaterra e no País de Gales.