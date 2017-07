Marcelo: “Em ditadura era possível haver tragédias e nunca ninguém percebia bem qual eram os contornos das tragédias”

“Em ditadura, lembro-me há 50 anos, era possível haver tragédias e nunca ninguém percebia bem qual eram os contornos das tragédias porque não havia um Ministério Público autónomo, juízes independentes e comunicação social livre. Em democracia há tudo isto.”

Estas foram algumas das palavras que Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas na terça-feira à noite, ao chegar ao posto de comando da Proteção Civil em Mação, para se inteirar sobre a evolução do incêndio de grandes proporções que lavra no concelho desde domingo.

Com esta comparação, Marcelo quis dizer: a situação podia ser pior. Mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa saiu – nem que de forma indireta – em defesa do Governo de António Costa. O executivo tinha estado nos últimos quatro dias sobre forte pressão para divulgar o nome de todas as vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande – o que o Ministério Público acabou por fazer ao início da noite desta terça-feira.

“Respeito a autonomia do Ministério Público”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, elogiando a decisão do organismo de “conduzir os seus inquéritos de foram autónoma”.

Segundo o Presidente da República, a única coisa que este pode fazer “é não imiscuir-se no trabalho dos magistrados”.