SIRESP voltou a falhar. Sistema esteve “com intermitências” durante a noite

O sistema de comunicações SIRESP esteve na segunda-feira à noite, pelo menos durante duas horas, “com intermitências”, mas não afetou a gestão dos meios no combate aos incêndios, disse fonte da Autoridade Nacional da proteção Civil (ANPC) à agência Lusa.

O Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal (SIRESP) “está com intermitências na rede há duas horas, mas a situação está a estabilizar”, admitiu Patrícia Gaspar, adjunta de operações da ANPC, já perto da meia-noite.

Segundo a mesma responsável, “foi necessário recorrer a outras redes”.

Trata-se da terceira vez que o SIRESP dá problemas a quando do combate aos fogos - o mesmo já tinha acontecido em Alijó e Pedrógão Grande. O ministério da Administração Interna encomendou um relatório sobre as falhas do SIRESP no incêndio de Pedrógão Grande.

Neste momento, de acordo com ANPC, há mais de 100 focos de incêndio em Portugal continental.