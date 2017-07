Ministra da Justiça quer mais pulseiras eletrónicas, juízes preferem prisão preventiva

Para Francisca Van Dunem, devia haver cada vez menos reclusos nas cadeias. Sempre que fosse possível aplicar medidas que não viessem embargar o sistema prisional do Estado, esse seria o caminho a seguir. O problema da sobrelotação não desapareceu nos últimos anos: há 14 mil presos no país.

No caso dos inquéritos judiciais ainda a decorrer, os arguidos poderiam ficar em casa com o recurso a uma pulseira eletrónica. Isto era o que ministra queria, mas não é o que acontece. Os juízes de instrução continuam a preferir aplicar a prisão preventiva para os crimes mais graves, a medida de coação mais gravosa mas também a mais dispendiosa para o Estado.

De acordo com o relatório semestral da atividade do Ministério Público de Lisboa deste ano, a que o “Diário de Notícias” teve acesso, em 185 inquéritos distribuídos pelos Departamentos de Investigação e Ação Penal de Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo e Seixal, 176 viram aplicada a prisão preventiva. Apenas em nove inquéritos foi decidida a prisão domiciliária para os arguidos – um sem pulseira eletrónica e oito com pulseira.

“Há um problema de cultura judiciária em Portugal de aplicação de medidas e penas de prisão”, disse Guilherme Figueiredo, bastonário dos Advogados, em declarações ao matutino. “Não é bom que a prisão preventiva seja usada de forma excessiva”, apontou.

Segundo o Ministério Público, as penas aplicadas fazem sentido. “Estamos a falar da criminalidade mais grave, por isso, a meu ver estes dados só podem resultar do facto de a ponderação e análise de cada caso, por parte do Ministério Público e do juiz de Instrução Criminal, concluir que os requisitos legais da medida de coação mais grave estavam verificados e a prisão preventiva ser a única adequada a garantir a paz social em todos os seus vetores, a proteger as vítimas e a própria investigação”, explicou o procurador-geral adjunto, José António Branco, líder da comarca de Lisboa.