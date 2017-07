Inquéritos por fogo posto em 2017 já são o triplo do ano passado

A Polícia Judiciária já abriu este ano 683 inquéritos por suspeitas de fogo posto, mais do triplo dos 207 iniciados no mesmo período de 2016, revela a TSF esta segunda-feira. Este número foi avançado à rádio pelo diretor da Polícia Judiciária do Centro, Rui Almeida.

De acordo com o oficial da PJ, em Pedrógão Grande, apesar de inicialmente a polícia ter identificado um raio como a origem do incêndio, todas as hipóteses estão em aberto e o caso continua a ser investigado.

Já o aumento de inquéritos abertos em 2017 deve-se a existirem mais casos suspeitos, mas também ao maior número de incêndios que “exponenciam as situações de fogo posto”, explica Rui Almeida.

Dos 683 processos abertos este ano, a diretoria do Centro da PJ é a que tem mais em curso (173), seguida de Braga (105), Vila Real (80), a diretoria do Norte (61), a diretoria de Lisboa (60) e Leiria (45).

Segundo a TSF, destes inquéritos já resultaram 37 detenções de suspeitos com 15 a ficarem em prisão preventiva e dois em prisão domiciliária.