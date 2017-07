Dois fogos em Castelo Branco mobilizam quase mil operacionais

Dois incêndios no distrito de Castelo Branco mobilizavam às 06:30 desta segunda-feira quase mil operacionais e obrigaram ao corte de várias estradas, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANP).

De acordo com informação disponível na página da Internet da ANPC, o incêndio que mais preocupa é o que lavra desde domingo na localidade de Mosteiro de São Tiago, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Este fogo, com duas frentes ativa, está a ser combatido por 734 operacionais, com o auxílio de 228 meios terrestres.

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, tendo as chamas entrado no concelho de Mação, distrito de Santarém, e obrigado à retirada de pessoas de três aldeias.

Devido ao incêndio, estão cortadas, segundo a ANPC, a Estrada Nacional 224 em Mesão e Cardigos, Estrada Municipal 526-1 em Várzea dos Cavaleiros e a Estradas Municipal 538 em Vale do Pereiro-Vale Junça.

Também no distrito de Castelo Branco, continua por dominar o incêndio em Vale de Coelheiro, freguesia de Santo André das Tojeiras que mobiliza 238 operacionais, com o apoio de 75 veículos.

Por causa deste incêndio estão cortadas a Estrada Nacional 3 e Itinerário Principal (IP) 2 entre Alvaiade e Sarnadas de Ródão e a Estrada Municipal Bugios-Sarnadinha.

Em fase de resolução está o incêndio que deflagrou no domingo à tarde na localidade de Domingos da Vinha, freguesia de Belver, concelho de Gavião, distrito de Portalegre, encontrando-se no local 330 operacionais, com o apoio de 107 veículos.

Este incêndio obrigou ao corte da Estrada Municipal 1010 em Domingos da Vinha e Areia, a Estrada Municipal 1020-2 em Outeiro Fundeiro e Outeiro Cimeiro e Estrada 1011 Alvisquer e Areia.

Em fase de resolução estão os incêndios na freguesia de Vale Frechoso, concelho de Vila Flor, distrito de Bragança, que mobiliza 164 operacionais, com o apoio de 62 veículos, e o da localidade de Carvalhosa, freguesia de Ceira, distrito de Coimbra, encontrando-se no local 217 operacionais, com o auxílio de 60 veículos.

Às 6h30, a ANPC dava conta de 17 incêndios ativos, três em curso, três em resolução e 11 em fase de conclusão.