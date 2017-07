Governo volta atrás e levanta limites a tratamentos de hepatite C

Três dias apenas depois de ter imposto um teto, o Ministério da Saúde revogou o despacho que impunha limites para o financiamento centralizado dos medicamentos de hepatite C nos hospitais públicos, avança o “Público” esta quarta-feira.

No dia 11 deste mês, o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, emitiu um despacho em que eram estabelecidos limites máximos para o financiamento hospitalar dos tratamentos a doentes com hepatite C. Desde 2014, estes tratamentos estão registados na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Com os medicamentos cada vez mais caros, o Governo estaria a tentar controlar custos. O número de pacientes também tem vindo a aumentar muito para além das expectativas iniciais do Executivo.

Esta medida, contudo, não terá sido bem recebida pelo Governo de António Costa e passados três dias foi abolida.

A revogação visou “simplificar os procedimentos administrativos” que, tendo em conta o despacho inicial, passariam a ser mais burocráticos porque o financiamento dos tratamentos que excedessem os limites fixados passaria a ser feito através dos contratos-programa, explica fonte do Ministério da Saúde ao matutino.

“O objetivo foi justamente o de não colocar barreiras aos tratamentos”, diz a mesma fonte.