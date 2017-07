Estado perdoa €630 milhões à banca na resolução do BES

O apoio financeiro que o Estado deu em 2014 para se fazer a resolução do Banco Espírito Santo (BES) – um empréstimo de 3900 milhões de euros contraído pelo Fundo de Resolução (FR), mas detido pela banca e Estado – implica, neste momento, um perdão de “cerca de 630 milhões de euros” aos bancos, de acordo com um estudo encomendado pelo PCP à Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). Esta notícia é avançada pelo “Dinheiro Vivo” esta quarta-feira.

O contrato inicial do Fundo de Resolução indicava que não deveria haver custos adicionais para os contribuintes, mas tal não se está verificar. Ao longo do processo de venda do Novo Banco, este contrato do Estado foi sofrendo alterações mais favoráveis aos bancos, de modo a não desestabilizar as suas contas e os seus rácios de capital.

A UTAO aponta no estudo que “na sequência do sucessivo adiamento da venda do Novo Banco, foram conduzidos dois processos de revisão das condições de financiamento do Fundo, com o objetivo de garantir a respetiva sustentabilidade e equilíbrio financeiro”.

Segundo matutino, os dois aditamentos ao contrato inicial dilataram os prazos de pagamento do tal empréstimo de 3900 milhões de euros e suavizaram taxas de juro e comissões.

A 10 de fevereiro deste ano, “foi formalizado o 2.º aditamento às condições contratuais do empréstimo concedido pelo Estado Português, tendo ficado acordado um conjunto de novas condições contratuais”.

Nas novas condições do empréstimo do 2.º aditamento, “o contrato de empréstimo apresenta um valor atualizado líquido negativo, de cerca de -630 milhões de euros”, apontou a UTAO.

Ou seja, o Estado emprestou, mas na verdade está a transferir dinheiro para os bancos. Esses 630 milhões são, neste momento, uma perda para os contribuintes. “Este resultado depende necessariamente da taxa de desconto utilizada, da taxa de juro revista a cada cinco anos a partir de 2022, da data de reembolso do capital e da data de referência para o cálculo do valor atualizado”, segundo a UTAO.