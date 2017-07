Novo Banco deve ser vendido em novembro, Sérgio Monteiro só tem contrato até agosto

O contrato de Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado dos Transportes e das Comunicações do governo de Passos Coelho, responsável pela venda do Novo Banco e consultor do Banco de Portugal, acaba no final de agosto, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Contudo, a venda da instituição financeira só deverá ocorrer em novembro, pelo que admitiu publicamente o atual secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix,

Neste momento, o social-democrata ganha um quinto do que recebia quando começou a negociar o Novo Banco: 5 mil euros mensais, sem IVA. Mas também não tem tantas responsabilidades.

Quando firmou o primeiro contrato com o Banco de Portugal, em novembro de 2015, Sérgio Monteiro passou a auferir por mês 25.400 euros por mês - o salário que recebia no CaixaBI antes de ir para o Governo PSD/CDS como secretário de Estado.

Já em março deste ano, o economista iniciou uma nova ligação contratual com o Novo Banco. Deixou de liderar a venda e passou a ser consultor do Banco de Portugal.

Ainda não há qualquer indicação que o atual contrato venha a ser renovado.