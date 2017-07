Ministério Público investiga os 100 maiores créditos em incumprimento da Caixa

Estão em causa mais de 2,5 mil milhões de euros de créditos em incumprimento

Ministério Público já tem na sua posse a lista dos 100 maiores créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Segundo o semanário, o Fisco está a examinar ao detalhe a ‘lista negra’ dos maiores devedores do banco do Estado - o que não é de espantar, tendo em conta que estão em causa mais de 2,5 mil milhões de euros de créditos em incumprimento.

O principal foco da investigação do Ministério Público está nos créditos concedidos a empresas e a alguns particulares sem garantias ou com garantias frágeis no âmbito do inquérito que investiga suspeitas de gestão danosa.

Fonte próxima da investigação disse ao “Económico” que já foram detectados indícios de crime em alguns casos. Contudo, nenhum nome em específico é revelado.

Na lista dois maiores devedores da Caixa deverá constar o nome de Joe Berardo, por exemplo. Ainda esta semana, três bancos - o BCP, a Caixa e o Novo Banco - deram ordem de execução à coleção de Joe Berardo, devido a dívidas na ordem dos 500 milhões de euros. Grande parte deste montante em falta deverá pertencer à Caixa.