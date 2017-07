Margarida Marques não sabe porque foi afastada do Governo

Margarida Marques, ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, foi “surpreendida” com o seu afastamento do Governo. De acordo com a ex-governante, ela não pediu demissão do cargo que ocupava. Foi, simplesmente, informada por Augusto Santos Silva, com quem garante ter “uma ótima relação de trabalho”, de que iria ser substituída “numa remodelação que pudesse vir a existir” há alguns dias, disse ao jornal online “Observador”.

“Não pedi para sair. Não pedi a demissão” Foi surpreendida? “Fui. Não fui hoje, mas fui surpreendida com a decisão”, disse.

Questionada sobre as razões que poderão ter levado ao seu afastamento, Margarida Marques disse não as conhecer e que “compete ao primeiro-ministro escolher o seu Governo”. “Entendeu que já não precisava de mim”, apontou.