É oficial: Altice compra dona da TVI e rádio Comercial por €440 milhões

As relações entre António Costa e a Altice, dona da PT, não podiam andar piores. Ainda esta semana, o primeiro-ministro criticou, durante o debate do Estado da Nação, a cobertura de rede da antiga empresa pública de telecomunicações e as possíveis consequências desse mau serviço no incêndio de Pedrógão Grande.

Nada fazia prever que Patrick Drahi, dono da Altice, respondesse já esta sexta-feira. E respondesse em grande, com o anúncio da compra da Media Capital à Prisa, empresa espanhola dona da TVI e Rádio Comercial.

O anúncio do acordo de princípio será feito esta sexta-feira, numa conferência de imprensa em Lisboa. Patrick Drahi deverá estar presente. Esta compra irá custar à Altice 440 milhões de euros. A operação já foi confirmada pela Comisión Nacional del Mercado de Valores - a CMVM espanhola.

Como a TVI é de um meio de comunicação, o Estado - que é como quem diz António Costa - ainda terá uma palavra a dar sobre este negócio. Esta compra tem de ser aprovado pela ERC ao abrigo da Lei da Televisão, e ainda não é certo que este regulador não tenha de se pronunciar também no âmbito da análise da concorrência.

Para além disso, este negócio terá ainda de passar pelo mercado de capitais, dado que a Media Capital é cotada na bolsa de Lisboa.

A Altice terá de lançar uma oferta pública de aquisição obrigatória para comprar o remanescente (cerca de 5%) da Media Capital, que está nas mãos do NCG Banco, uma caixa económica da Galiza.