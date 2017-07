Montepio sai da bolsa para garantir entrada da Santa Casa de Lisboa

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) quer facilitar ao máximo a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no seu banco. Segundo o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, o Montepio vai sair de bolsa para que o valor de mercado da caixa económica não seja um obstáculo na definição do preço para a entrada da instituição liderada por Santana Lopes.

Pelo que apurou o matutino, facilitar as negociações com a instituição liderada por Pedro Santana Lopes é um dos principais objectivos da oferta pública de aquisição que a AMMG anunciou sobre o seu banco.

A ideia de retirar a Caixa Económica Montepio Geral de bolsa terá começado a ser discutida há poucas semanas, já no dentro das conversações informais com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Caso a caixa económica continuasse a estar cotada em bolsa, existiram mais obstáculos à definição do preço de entrada da Santa Casa, principalmente devido à volatilidade do preço das ações do banco.