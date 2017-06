Preço de casas em Lisboa continua a subir e já é o dobro da média nacional

É como se a crise em Portugal nunca tivesse acontecido: os preços do metro quadrado em Lisboa já ultrapassaram os valores pré-troika e está a custar mais dois mil euros, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta notícia é avançada pelo “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, nos últimos três anos, o valor do metro quadrado aumentou em mais de 300 euros e os preços já anularam a queda expressiva registada durante a crise financeira.

Em maio, o valor médio da avaliação utilizado pelas instituições financeiras para a concessão de crédito em Lisboa era de 2.115 euros por metro quadrado. Trata-se do valor mais elevado desde que o INE começou a divulgar estes dados, em janeiro de 2011.

Por comparação, é quase o dobro da média nacional: 1.111 euros por metro quadrado.

Segundo os dados do INE, as compras de imóveis ao nível nacional ascenderam a 4,3 mil milhões de euros, nos primeiros três meses do ano. Deste valor, metade é relativo à Área Metropolitana de Lisboa.