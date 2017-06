Estado recusou vender participação no SIRESP em março

A Parvalorem, empresa do Estado, rejeitou a venda da participação de 33% que a Galilei detém na operadora SIRESP. Esta notícia é avançada pelo “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. Segundo o matutino, o preço abaixo do previsto apresentado pela britânica Green Services Innovations foi o motivo para a recusa.

A Galilei foi declarada insolvente a 29 de junho de 2016 e, desde setembro, está em curso a liquidação do seu ativo. Um dos bens a liquidar a favor dos credores é a participação de 33% na SIRESP.

A comissão de credores da Galilei, presidida pela Parvalorem, pediu uma análise à sua participação no SIRESP. “A avaliação realizada por Ernst & Young à sociedade SIRESP atribuiu o valor global de 9,7 milhões de euros (100% do capital), sendo que a sociedade insolvente (Galilei SGPS, S.A.) somente detém uma participação de 33% na sociedade SIRESP a que corresponderá, segundo a avaliação, o valor de 3,2 milhões de euros”, respondeu ao “Negócios” o administrador judicial, Francisco Areias Duarte.

De acordo com informações que constam do processo de insolvência, que corre no Juízo do Comércio da Comarca de Lisboa, houve em março deste ano uma proposta por aquela participação. A Green Services Innovations ofereceu 2,5 milhões de euros - 1,98 milhões para a compra das acções e os restantes 500 mil para a aquisição de dívida subordinada.

Contudo, a comissão de credores da Galilei, presidida pela estatal Parvalorem e em que também estão presentes o BCP e o Novo Banco, rejeitou a proposta.