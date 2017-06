€200 milhões. Eis a fatura prevista do SIRESP ao Estado até 2021

Até 2021, a fatura do SIRESP - Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal - paga pelo Estado irá continuar a aumentar e deverá chegar aos 200 milhões de euros, conta o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Segundo o último boletim trimestral da Unidade Técnica de apoio às PPP (UTAP), referente ao primeiro trimestre de 2017, os cofres públicos deverão ter ainda de pagar este ano a esta concessionária 41 milhões de euros referentes ao ano de 2016.

De acordo com as projeções da UTAP, a que o matutino teve acesso, além desta verba está ainda previsto pagar mais 155 milhões de euros por parte do Estado até ao final do prazo estabelecido para esta PPP - final de 2021.

Para o ano, a fatura do SIRESP ao Estado prevista é de cerca de 42 milhões de euros. O fardo diminuirá um pouco em 2019 e 2020: 28 milhões em cada ano. Já em 2021, esperam-se custos de 13 de milhões de euros.