Eduardo Cabrita: “Depois de 17 de junho, temos consciência de que os portugueses serão mais exigentes connosco”

No futuro, quando a atual legislatura de António Costa passar a ser teoria dos cursos de Ciência Política, esta poderá ser dividida entre um antes e um depois do dia 17 de junho de 2017. O Governo é o mesmo, mas tudo ficou diferente depois da tragédia de Pedrógão Grande, reconhece o ministro adjunto Eduardo Cabrita, em entrevista à “Antena 1” esta quinta-feira.

“Temos consciência de que os portugueses olham para todos os decisores políticos, depois do dia 17 de junho, com um padrão mais elevado, com mais exigência”, assume.

Para Eduardo Cabrita, o incêndio fez com viesse à superfície a “capacidade coletiva” de mobilizar o país e responder às exigências do momento. Os políticos estão agora sobre vigilância redobrada. “Tudo faremos para que nunca mais (aconteça uma tragédia destas)”, garante.

Enquanto não estiverem reunidos todos os relatórios – “os elementos de decisão” – sobre os incêndios, não faz sentido tirar consequências políticas do que aconteceu, defende ainda o ministro na mesma entrevista. Da direita, muitos já pediram a demissão da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Mas Cabrita diz que a avaliação política “não deve ser mais rápida” do que a técnica. “Avaliação política não pode ser um exercício de ligeireza”, explica.

Quanto às indemnizações às famílias da vítimas, Eduardo Cabrita diz que não pode ser o Governo, “unilateralmente” a decidi-las. Caberá aos tribunais ou a uma estrutura arbitral tomar essa decisão, aponta.