Vale e Azevedo foi detido no Mónaco

Vale e Azevedo, ex-presidente do Benfica, que está em liberdade condicional desde junho do ano passado, foi detido ao entrar no Mónaco no dia 26 deste mês, conta o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Após ter passado pelo Luxemburgo na semana passada, onde terá ficado hospedado num hotel de luxo, Vale e Azevedo, que alega viver com 441 euros mensais e dos produtos hortícolas da sua quinta em Sintra, rumou agora ao Mónaco – um dos poucos países que aparece na lista paraísos fiscais europeus.

Segundo o matutino, Vale e Azevedo foi detido na fronteira devido a uma informação relacionada com o mandado de detenção europeu que foi emitido em 2008, antes de ser extraditado de Inglaterra para Portugal, para acabar de cumprir a pena de cadeia de 11 anos e meio.

Já em Portugal, a advogada do ex-responsável desportivo do Benfica fez um requerimento à juíza do tribunal central criminal de Lisboa que condenou Vale e Azevedo, a pedir a libertação deste. O documento, com a data de 26 de junho, pedia a colaboração das autoridades portuguesas, alegando que “esta situação – retido indevidamente na fronteira – está a causar grandes problemas”.

De acordo com o requerimento da advogada Luísa Cruz, Vale e Azevedo "tem feito várias viagens de saída do país, para tentar organizar a sua vida”. Questionada pelo "CM", a advogada confirmou a situação, esclarecendo que a mesma foi resolvida no próprio dia, encontrando-se já Vale e Azevedo no Mónaco.

Questionada sobre os motivos da viagem, Luísa Cruz explicou que o seu cliente “pretende que a sua vida seja reorganizada e, para isso, tem de restabelecer contactos”. Quanto aos meios de subsistência de Vale e Azevedo, a sua defensora disse que este apenas “presta esclarecimentos” ao Instituto de Reinserção Social.