Nomes da Saúde enviam carta ao PS a criticar política no sector

Médicos, enfermeiros, ex-bastonários e membros de sindicatos enviaram uma carta à secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, a pedir uma reunião para discutir os resultados da Saúde e propostas para mudar a atual política do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Na missiva – assinada por 25 signatários – o grupo de cidadãos ligados ao meio assume que apoiou os acordos que permitiram ao PS formar governo, mas agora queixam-se da sua ineficácia. Trata-se de um documento “contra esta política de saúde exclusivamente centrada na doença”, assinado pelo professor universitário Cipriano Justo.

Entre os signatários estão alguns ex-bastonários como José Aranda da Silva, da Ordem dos Farmacêuticos, ou Maria Augusta de Sousa, que foi bastonária dos Enfermeiros, ex-presidente de secções regionais da Ordem dos Médicos como Jaime Mendes e Fernando Gomes e vários membros de sindicatos dos médicos e enfermeiros.

Com base em dados de estudos científicos publicados, os signatários lembram que Portugal é dos países do sul da Europa com uma esperança média de vida saudável aos 65 anos mais baixa, que há excesso de mortalidade na população idosa no verão e no inverno, que mais de 50% da população tem excesso de peso.

“O SNS não se esgota no tratamento da doença. A grande falência do SNS neste momento está aí. Mantém a sua missão fundamental orientada quase exclusivamente para o tratamento da doença e as outras duas missões, particularmente nobres, a promoção da saúde e a prevenção da doença estão fortemente esquecidas. E esse é o principal alerta que queremos dar ao atual governo”, explica Cipriano Justo, também dirigente da Associação Renovação Comunista.