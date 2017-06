SIRESP pagou mais de €6,67 milhões aos seus acionistas em 2016

Para o caso de surgirem questões sobre falta de verbas, o SIRESP dá lucros – ou, pelo menos, já deu. De acordo com o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, ainda as contas de 2015 não estavam fechadas e já os acionistas desta PPP se reuniam em assembleia-geral para decidir o pagamento de dividendos.

Esta assembleia-geral, encontro em que foi deliberada “a distribuição de dividendos aos acionistas”, decorreu em janeiro de 2016. Para tal, recorreram aos resultados transitados que nas contas de 2015 superavam os 13 milhões de euros.

Foi pago um total de 6,675 milhões de euros a título de dividendos - este valor foi repartido por todos os accionistas. Esta informação consta na prestação de contas individual referente a 2015, a que o “Negócios” teve acesso. Segundo o matutino, não foi possível apurar se a empresa voltou a pagar mais dividendos após esse primeiro pagamento.

Em 2015, o SIRESP apurou lucros totais superiores a 3 milhões de euros, e em 2014 de 749 mil euros.

O “Negócios” revela ainda que de acordo com as contas de 2015, os acionistas do SIRESP tinham metido na empresa, estando registado no passivo, 2,78 milhões de euros, sendo o capital social de 1,6 milhões.