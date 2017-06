Instituto da Mobilidade e dos Transportes só tem 41 examinadores para todo o país

O Estado só tem 41 examinadores para os 20 centros de exames do Instituto da Mobilidade e dos Transportes em todo o país, avança o “Diário de Notícias” esta segunda-feira. A falta de examinadores agravou-se nos últimos anos com a aposentação de muitos destes. Por sua vez, o Governo não tem dado autorização para suprir as faltas e contratar.

Esta situação está a criar muita confusão e atrasos na marcação de exames de condução, em particular na zona centro do país, onde a falta de examinadores tem sido mais notada. Em algumas situações, os instruendos têm mesmo sido obrigados a pagar coimas pelo atraso na marcação do exame, quando estes nunca tiveram sequer oportunidade de o fazer. Há listas de espera superiores a três meses em algumas partes do país.

De acordo com a lei, após ter sido concluída com sucesso a prova de código, o instruendo têm seis meses para concluir a condução - frequentar as aulas e marcar o exame.

“Nos últimos anos, a administração pública não tem tido permissão para recrutar trabalhadores externos à própria administração e os que exercem a atividade de examinação têm vindo a aposentar-se por terem atingido a idade para o efeito”, apontou o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, em resposta ao “DN”.

“Neste momento, o IMT dispõe, nos seus 20 centros de exames públicos, de 41 trabalhadores que exercem a atividade de examinador. Os distritos com maior pressão, seja devido à quantidade de exames realizados seja pelo efeito de aposentação já mencionado, são os de Bragança, Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro”, revelou.