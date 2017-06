Creches apoiadas pelo Estado não têm em conta rendimentos das famílias

Quando uma criança é admitida numa creche de uma das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) espalhadas pelo país, os rendimentos familiares não são tidos em conta – nem estas creches estão sujeitas a quaisquer quotas que as obriguem a aceitar determinadas percentagens de utentes de cada escalão de rendimentos, revela o “Público” esta segunda-feira.

Na prática, isto faz com que uma família com mais rendimentos possa usufruir dos apoios do Estado que – na teoria - seriam destinados às famílias mais pobres.

O financiamento do Estado às IPSS – mais de 1,2 mil milhões de euros por ano – não depende dos rendimentos dos utentes ou das suas famílias, confirmou o Instituto da Segurança Social (ISS) ao matutino.

Segundo o “Público”, o subsídio é atribuído por cabeça e é fixado, de dois em dois anos, nos protocolos estabelecidos entre os ministérios que tutelam o sector e as organizações que o representam.

São as IPSS que estão responsáveis por determinar o valor a pagar pelos utentes, em função dos rendimentos dos agregados familiares, e de acordo com os critérios estabelecidos por cada uma das instituições. Isto faz com que, por exemplo, uma creche da Cáritas em Lisboa tenha uma mensalidade três vezes superior à de Coimbra, aponta o matutino.

Em teoria, nada impede que uma IPSS cobre às famílias a totalidade das despesas que tem com os utentes e receba ainda um subsídio mensal do Estado de 259 euros por criança.