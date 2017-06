Vítor Bento critica Marcelo: “A afetividade não é um programa político”

Ninguém pode negar que a atitude e o relacionamento com a população portuguesa de Marcelo Rebelo de Sousa é muito diferente da de Cavaco Silva. Contudo, “a afetividade, sendo politicamente importante, não é um programa político”, escreve Vítor Bento, economista e ex-ministro das Finanças, num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no “Diário de Notícias”.

Para o economista, os gestos do Presidente da República são “genuínos” e estão, na realidade, a contribuir para a “reaproximação do povo à classe política”. Marcelo tem um apurado sentido “do que estrategicamente é relevante para o país” e “do que o condiciona, e condiciona a acção dos vários atores políticos”.

Porém, “o deleitado abuso do manobrismo tático ofusca-lhe aquela capacidade [de ver mais à frente]. Reveladoras, quiçá, de uma eventual pulsão narcisística são as suas omnipresença e loquacidade. O que, em linguagem popular, se poderá descrever como o ‘ir a todas’ e ‘falar de tudo e de nada’”, escreve no artigo do “DN”.

Exemplo dessa pulsão narcísica, explica Vítor Bento, foi a presença do Presidente no incêndio de Pedrógão Grande. “A presença do Presidente da República nesses teatros, não tendo poderes executivos que permitam resolver ou agilizar seja o que for, só atrapalha quem está no terreno. Desde logo porque, não viajando sozinho, são várias pessoas, inúteis para o problema, a ocupar espaço e atenção, que, em gestão de crise, se tornam escassos. Depois, e sobretudo, porque vão dividir a atenção dos responsáveis pelas operações, e esta, para ser dada inutilmente aos visitantes, é desviada da tarefa principal. E, por fim, tudo o que diga – e este Presidente nunca ficará calado, seja em que circunstância for – acabará por ser redundante, na melhor das hipóteses, ou inadequado, como se viu em Pedrógão”, explica.

A palavra do Presidente pode ser útil, “mas à distância, para dar alento a quem está no terreno e conforto moral às vítimas”, apontou o ex-governante.