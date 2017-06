Todos os processos relativos à Lista VIP do Fisco foram arquivados

Os processos disciplinares contra os funcionários da Autoridade Tributária (AT) apontados como responsáveis pela criação da alegada “Lista VIP” foram todos arquivados, conta o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

O inquérito concluiu que os quatro quadros superiores da Autoridade Tributária agiram no cumprimento dos seus deveres de proteção dos dados, uma vez que já tinham sido registados dezenas de acessos aos processos de determinadas figuras públicas.

A “Lista VIP” consistia num programa informático para “proteger” o acesso aos processos de contribuintes com relevância política. Desta forma, sempre que eram consultados os registos financeiros do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, do vice-primeiro-ministro, Paulo Portas e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, disparava um alarme e o responsável do serviço era notificado por email.

No despacho de arquivamento do processo, a que o matutino teve acesso, também é concluído no inquérito que não existia de facto uma “Lista VIP” – tratava-se, de acordo com o entendimento do tribunal, de apenas um sistema de controlo das pesquisas sem justificação feitas nos processos de quatro figuras públicas.