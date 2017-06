Santa Casa só deve entrar no Montepio depois do verão

O negócio da entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio não está abandonado, mas Pedro Santana Lopes recusa-se a pagar o valor pelo qual a caixa económica está registada nas contas da associação mutualista e exige fazer uma avaliação detalhada da situação financeira da caixa económica antes de avançar, conta o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

Devido a esta reavaliação de preço, o investimento da Santa Casa no Montepio deverá ser adiado para o final do verão. Pelo que o matutino apurou, a entidade liderada por Santana Lopes já recebeu um memorando elaborado por uma consultora financeira contratada pela Associação Mutualista Montepio Geral em que são apresentados diferentes cenários de preço para a caixa económica.

Um dos cenários é que seja tido em conta o valor a que a instituição liderada por José Félix Morgado está registada nas contas da mutualista. A realizar-se um negócio nestas condições, as contas da associação mutualista não seriam afetadas pela entrada de novos investidores no capital do Montepio.

Contudo, a Santa Casa não está interessada. Há algumas semanas, em entrevista à SIC, Santana Lopes já avisou que não aceitaria essas condições, pois a sua instituição ficaria a perder.

“A Santa Casa faz algum negócio em que paga o valor que o vendedor quer e nem negoceia?”, disse o provedor da Santa Casa.