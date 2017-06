Vítimas de crimes prioritários vão ser indemnizadas primeiro

Os crimes definidos na Lei de Política Criminal como prioritários –cibercrime, violência no desporto, delinquência juvenil e furto a turistas – devem não só ser investigados em primeira linha mas também julgados de forma prioritária. No mesmo sentido, as indemnizações pagas às vítimas desses crimes também devem ser prioritárias na sua atribuição, segundo a proposta de lei das prioridades na prevenção e repressão criminal, que foi entregue no Parlamento pelo Governo.

Esta notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta quinta-feira. Estas ideias foram dadas pela Procuradora-Geral da República (PGR) e acolhidas no diploma. Desta forma, prevê-se que a prioridade processual não se fique apenas pela fase de inquérito criminal.

Segundo o parecer de Joana Marques Vidal, “esta clarificação do regime de vinculação de todas as entidades envolvidas na prevenção e repressão criminal mas só será consequente se abranger todas as fases da ação penal, desde a investigação até à execução de penas, passando necessariamente pelo julgamento e execução de penas”.