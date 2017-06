Terrorista italiano foi capturado em Fátima... a rezar

Maurizio Tramonte, terrorista italiano condenado a prisão perpétua por um ataque à bomba, em 1974, que matou oito pessoas e feriu 99 foi capturado na quarta-feira, em Fátima, pela Polícia Judiciária de Leiria, revela o “Correio da Manhã”.

O terrorista de 64 anos foi abordado pelos inspetores da PJ, que deram cumprimento a um mandado de detenção europeu, quando este estava a rezar, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

Segundo lembra o matutino, Maurizio Tramonte foi um dos cinco responsáveis pelo “massacre da Piazza della Loggia”, em Brescia, a 28 de maio de 1974. Na época, Tramonte fazia parte do grupo neofascista Ordine Nuovo.

Dos cinco terroristas, três já faleceram e outro, já com 85 anos, está em prisão domiciliária, na sua casa, em Veneza, por estar doente. Pelo que apurou o “CM”, Maurizio Tramonte viajou sozinho para Fátima, no carro da mulher, e estava hospedado desde segunda-feira num hotel situado nas imediações do Santuário.

Segundo o matutino, o italiano será apresentado a um juiz do Tribunal da Relação de Évora esta quinta-feira e só depois poderá ser entregue às autoridades italianas.