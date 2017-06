Reforma florestal vai ser votada até ao dia 19 de julho

Legislar à pressa. Ainda antes de o Parlamento fechar para as férias de verão, os deputados vão discutir e votar o pacote da reforma florestal. Com a tragédia de Pedrógão Grande como principal motivo, o Governo de António Costa vai tentar resolver um problema que já estava nas suas mãos há mais de seis meses até ao dia 19 de julho, conta o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira.

Ao que tudo aponta, a Assembleia da República vai apressar os seus trabalhos – tal como Marcelo Rebelo de Sousa havia pedido, em declarações ao Expresso. Mais ainda: de forma a não criar entraves políticos nesta aprovação, o PS já se mostrou disponível para apoiar a comissão técnica proposta pelo PSD para apurar ao detalhe o que se passou em Pedrógão Grande.

O essencial, para o Governo, é que esta questão seja mesmo resolvida com o máximo de celeridade e com o mínimo de entraves políticos. “Propomos um calendário e a criação de um grupo de trabalho para agilizar a discussão do pacote da reforma da floresta”, disse Júlia Rodrigues, deputada do PS, ao “Negócios”.

De acordo com a coordenadora socialista na comissão parlamentar de Agricultura e Mar, o calendário sugerido será organizado "de forma a que se consigam aprovar [os diplomas] até 19 de julho".