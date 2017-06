Dois nomes da PT na nova administração da Anacom criam conflito de interesses

Dos nomes escolhidos pelo Governo para a nova administração da Anacom, dois têm ligações à PT – Dalila Araújo e Margarida Sá Costa, – o que poderá provocar uma situação de conflito de interesses, conta o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira.

Questionado pelo matutino, fonte oficial do gabinete do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas garantiu que “não há conflito de interesses, já [os dois nomes escolhidos ]que não desempenham funções executivas na PT”. “Ambos estão a desvincular-se da empresa”, frisou.

Contudo, fonte da Meo não conseguiu assegurar nenhuma incompatibilidade com tantas certezas. “As escolhas feitas para integrar o ‘board’ do regulador são da exclusiva responsabilidade do Governo”, comentou.

Dalila Araújo é desde 2011 "senior adviser" da PT – e entre 2009 e 2011 foi secretária de Estado da Administração Interna, no governo de José Sócrates.

Já Margarida Sá Costa passou quase toda a sua carreira PT – entrou para a empresa há 28 anos, tendo passado ainda pela Fundação Portuguesa das Comunicações, que tem como instituidores a Anacom, os CTT e a PT.