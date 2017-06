PS está disposto a ceder ao PCP e BE para fazer avançar reforma das florestas

Após meses de demora, a reforma das florestas deve avançar com celeridade nos próximos tempos. Com todos os incêndios que estão a ocorrer no país, este tema ganhou nova prioridade e poderá fazer com que o PS mude de posição em alguns dos temas de fundo que o afastavam do PCP e Bloco de Esquerda, conta o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

“Estamos disponíveis para discutir tudo o que consta dos diplomas, com o objectivo de aprovar rapidamente a reforma”, disse a deputada Júlia Rodrigues, do PS, ao matutino. Desde abril que as propostas de lei dos vários grupos parlamentares estão no Parlamento – mas ainda não tinha surgido qualquer sinal de acordo. Mas a tragédia de Pedrógão Grande veio alterar tudo.

Segundo a deputada socialista, o PS está disponível para aumentar as restrições a novas plantações de eucaliptos, medida que deverá aproximar o Governo dos outros partidos da esquerda.

Pedro Soares, deputado do Bloco de Esquerda, diz que um dos pontos de discórdia entre o seu partido e o PS está na proposta de Lei que altera o Regime Jurídico das Arborizações e Rearborizações. “As alterações são insuficientes e o diploma não pode ser aprovado”, disse.

Em vez de “apenas travar a expansão” do eucalipto, o BE quer evitar as monoculturas e “manchas superiores a 200 hectares”. “O projecto do Governo não tem forma de controle sobre a plantação do eucalipto e do pinheiro ou sobre as manchas florestais contínuas”, explicou.

Por sua vez, o PCP discorda genericamente do pacote da reforma da floresta. "Não é por acaso que os diplomas baixaram à comissão sem votação", disse o deputado comunista João Ramos ao “Negócios”.

Para os comunistas, a reforma proposta pelo Governo é “mais do mesmo” e “sem afectar mais meios humanos e financeiros é impossível ter resultados diferentes”.