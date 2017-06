Banco BIC está obrigado a mudar de marca até ao final do mês

Por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, o banco BIC Portugal, liderado por Fernando Teixeira dos Santos, vai ser (mesmo) obrigado a mudar de marca e de imagem até final do mês, avança o “Público” esta quarta-feira.

Esta decisão decorre de uma acção colocada pelo Banco de Investimento Global (BIG). Segundo esta instituição, existiam muitas similitudes de imagem e de marca com o banco BIC.

Este conflito entre os dois bancos já data de há seis anos e culminou a 27 de janeiro deste ano com o trânsito em julgado da sentença do TRL que deu razão à decisão da primeira instância, o Tribunal da Propriedade Intelectual, e que obriga o BIC Portugal a abster-se de usar a sua atual marca a partir de 27 de junho.

Já em abril deste ano, quando este processo parecia já estar encerrado, a sociedade de advocacia PLMJ, representante legal do BIC, veio dizer que tinha apresentado recurso do acórdão para o Supremo, o que fez por fax, mas o documento não foi recepcionado devido a falhas no equipamento técnico judicial. Por esta razão, solicitava ao tribunal a anulação da sentença.

A resposta chegou em maio: o BIG pediu ao tribunal fazer as “diligências necessárias” para apurar a verdade dos factos reportados pela PLMJ e daí extrair “todas as legais consequências”. Contudo, passados cinco dias, a 17 de maio, a PLMJ já manifestava intenção de deixar cair o pedido de anulação – o que veio a acontecer.

Teixeira dos Santos assegurou ao matutino que o BIC Portugal mudará de imagem até 27 de junho, como sentenciado pelo tribunal. Questionado sobre a existência de um eventual lapso da PLMJ, por não ter sido apresentado recurso do acórdão, como era, aliás, a sua expectativa, o presidente do banco disse: “Os factos são os factos e não tenho mais nada a acrescentar”.