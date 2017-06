Fisco. 29 mil empresas retiveram ilegalmente IRS dos trabalhadores

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) detetou que cerca de 29 mil empresas não entregaram ao Estado as retenções na fonte do IRS dos trabalhadores em 2016, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, estão em causa várias dezenas de milhões de euros. A maioria dos casos de fuga às responsabilidades legais por parte das entidades patronais foi detetada em pequenas empresas – os fiscalistas apontam problemas de liquidez como a principal razão para esta realidade.

Os dados facultados pelo Ministério das Finanças ao “Económico” mostram que o controlo realizado nos dois últimos anos permitiu identificar 23.386 empresas em situações de incumprimento em 2015, número que aumentou para 28.662 empresas em 2016, ou seja, mais 5276 empresas em falta.

Ao todo, o Fisco controlou as declarações que mensalmente recebe de mais de 450 mil empresas.