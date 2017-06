Eletricidade: PS mostra abertura ao regresso a tarifas reguladas

O Partido Comunista Português (PCP) quer que os consumidores que estão no mercado liberalizado possam optar por regressar, se quiserem, à tarifa regulada, onde é possível “conter aumentos” e negociar reduções de preços. O projeto de lei foi debatido esta segunda-feira pelo PCP na Assembleia da República.

Com a legislação atual, se um consumidor quiser sair do mercado liberalizado para regressar ao regulado não o pode fazer. E é isto que o PCP, que diz contar com o apoio do PS, quer alterar, noticia o “Público”.

Já os socialistas dão uma resposta mais contida. O PS mostra abertura para consensos que levem à “redução das tarifas para os consumidores” e da “dívida tarifária”, mas não se compromete com a proposta comunista.