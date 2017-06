Ministério Público investiga barragens da EDP construídas pela Odebrecht e pelo grupo Lena

O Ministério Público está a investigar a construção da barragem do Baixo Sabor, aprovada pelo Governo de José Sócrates, devido a suspeitas de corrupção e subornos envolvidos na conceção da obra, revela a “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Este inquérito foi aberto após queixa do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), com base em notícias sobre alegados subornos pagos pela Odebrecht, que com o grupo Lena construiu a estação energética para a EDP.

Esta investigação foi lançada já este ano pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) que também tem em mãos o processo relacionado com as designadas “rendas excessivas” da energia e que levou já à constituição de sete arguidos, entre os quais o presidente da eléctrica nacional.

Segundo o matutino, existem outras obras concecionadas ao mesmo grupo que estão a ser investigadas para além da barragem do Baixo Sabor, mas a identidade destas não é revelada. Sabe-se, contudo, que estas estarão sob a gestão da Iberdrola.