Catarina Martins: BE não serve para “jarras” se o PS tiver maioria absoluta

“Um partido que tenha uma maioria absoluta não precisa de nenhum outro partido. Não há força para fazer negociações”, afirma Catarina Martins, numa entrevista emitida esta quinta-feira pela Antena 1.

A líder do Bloco de Esquerda não tem ilusões relativamente à perda de influência do seu partido caso o PS venha a conquistar uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. “A política é uma questão de escolhas e há escolhas diferentes. Um partido que tem maioria absoluta, se aprova orçamentos sozinho, qual é o papel dos outros partidos? Nós não servimos para jarras”.

Ao mesmo tempo, Catarina Martins procura relativizar a questão colocada pela jornalista Maria Flor Pedroso, frisando que esse cenário não se apresenta sequer como provável neste momento: “Não há nada que o indique (que o PS vá ter maioria absoluta). Eu julgo que as maiorias absolutas não têm feito bem nenhum ao país. Nem isso é algo que está neste momento em cima da mesa para ninguém”.

Relativamente à hipótese de Mário Centeno ser eleito para liderar o Eurogrupo, a líder do Bloco relembra o impacto que teve para país ter tido um português à frente da Comissão Europeia: “Eu percebo todas as pessoas que querem ver portugueses nos cargos. Mas, enfim… Não querendo comparar Mário Centeno com Durão Barroso, nem pouco mais ou menos, o orgulho de ter Barroso à frente da Comissão Europeia valeu-nos de pouco. Ele agora está na Goldman Sachs e o país teve anos de destruição”. Ao mesmo tempo, Catarina realça que o Eurogrupo é dominado por ministros que representam “visões políticas pró-austeridade”.