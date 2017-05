SEF vai criar balcão para acelerar concessão de vistos gold

Até ao final do ano, o Governo vai criar uma linha prioritária no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para acelarar a concessão de vistos gold

Mais vistos gold concedidos, mais dinheiro a entrar nos cofres do Estado. De acordo com o “Diário de Notícias” desta segunda-feira, o Governo vai criar uma linha prioritária no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), até ao final do ano, para dar destaque aos processos de Autorização de Residência para Investimento (ARI), os conhecidos vistos gold.

Esta informação foi confirmada ao matutino por fonte oficial do SEF. “Está previsto, até ao final do ano, aumentar a criação de atendimentos especializados para diversas áreas, entre as quais, por exemplo, o reagrupamento familiar, os artigos 88 e as ARI”, diz.

A ideia deste serviço foi lançada ao Governo por Luís Lima, presidente da Associação Profissional das Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), que alertou para a fuga destes investimentos para Espanha, devido a “excessiva demora” no tratamento dos processos.

O presidente da APEMIP diz ao “DN” que, segundo dados a que teve acesso, “os novos pedidos [de vistos gold] caíram entre 80 e 90%”, e que “em abril os investimentos diminuíram cerca de 60% face ao mês anterior”. A explicação é simples: “E excessiva demora do SEF, com processos a aguardar despacho há mais de dez meses”.

Por sua vez, Espanha “superou já Portugal em 2016, com 1.1 mil milhões de euros de investimentos, bastante acima dos nossos 873 milhões no mesmo ano”.