Trabalho não remunerado no Governo

Na Presidência do Conselho de Ministros há estagiários sem salário. A notícia foi avançada hoje pelo "Diário de Notícias"

Na nova unidade criada no Centro Jurídico do Conselho de Ministros para avaliar o impacto das leis a maioria dos seus elementos é não remunerada. O recrutamento, avançou o "Diário de Notícias", na edição deste sábado, foi feito directamente nas universidades.

Aos jovens estudantes foi proposto um estágio curricular não remunerado, apesar de incluir uma lista de tarefas. Segundo avançou o jornal, os estagiários têm de fazer "o desenvolvimento de processos de avaliação de impacto legislativo", o "desenvolvimento de procedimentos de avaliação", a "recolha e tratamento de dados" ou a "elaboração de relatórios de avaliação do impacto legislativo".

O recrutamento foi feito através de um anúncio enviado às universidades que não escondia o facto de os estágios não serem remunerados, embora esta prática seja ilegal. Confrontada com a ilegalidade a Presidência do Conselho de Ministros respondeu ao jornal tratar-se de um "lapso" na redacção do ofício..

A ilegalidade foi exposta pelo Bloco de Esquerda. O deputado José Soeiro questionou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva sobre esta situação e aguarda esclarecimento do governo. Segundo diz, "o tipo de tarefas e a composição da equipa parecem indicar que, de facto, se está utilizar estagiários não remunerados que parecem ser essenciais ao funcionamento dos serviços."