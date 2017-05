Mal estar na Católica com parceiro que estuda eutanásia

A Universidade Católica escolheu a Universidade de Maastricht para uma parceria que lançará a futura Faculdade de Medicina. Mas a opção está gerar mal estar na instituição. As práticas de Maastricht desafiam a visão da Igreja

A relação entre a Universidade Católica e a Universidade de Maastricht foi iniciada com a intenção de criar o primeiro curso privado de Medicina no país. Mas o protocolo entre as duas instituições de ensino está a gerar mal estar no meio católico e pró vida português. Maastricht promoveu estudos sobre a eutanásia e recebeu uma ministra que defende o direito ao aborto.

A reitora da Católica, Isabel Capeloa Gil, tinha anunciado a intenção de fazer deste curso, com inauguração prevista para 2019, um projecto diferenciador "centrado na defesa inabalável da vida". Maastricht, porém, não só tem desenvolvido estudos e artigos científicos sobre a eutanásia como tem um especialista em Ética Médica que pertence ao comité de revisão dos casos de eutanásia no sul da Holanda, onde a prática é legal.

O jornal "Sol" garante que a nova parceria já levou alguns peritos das áreas de Medicina e Ética a desmarcarem-se de uma possível colaboração com a nova faculdade. Contactada pelo semanário, a reitoria esclareceu que a preparação deste curso terá em conta "a visão da Igreja sobre os temas da saúde e da defesa da vida", salientando o facto de Universidade de Maastricht possuir uma "longa colaboração com universidades católicas respeitando a sua especificidade identitária".