Bancos querem reduzir exposição “exorbitante” do sector à venda do Novo Banco

A venda do Novo Banco ainda gera preocupações. A Associação Portuguesa de Bancos (APB) enviou, já há duas semanas, uma carta ao Banco de Portugal a pedir a alteração do mecanismo de partilha de risco de forma a reduzir a exposição da banca nacional aos riscos com a venda do Novo Banco, revela o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Para os responsáveis da APB, os ativos problemáticos do Novo Banco devem ser todos aglomerados numa “unidade de negócios independente” - ou seja, uma unidade autónoma que concentre créditos a ser vendidos pelo Fundo de Resolução. Mais: de forma a limitar o risco de serem chamados a financiar, a APB diz que a troca de obrigações - medida obrigatória para a venda à Lone Star - deve gerar mais de 500 milhões de euros de poupança.

Segundo a APB, existe uma exposição “exorbitante dos bancos do sistema ao Fundo de Resolução”.

Pelo que apurou o matutino, o Banco de Portugal está aberto a proposta de autonomização dos ativos problemáticos. Contudo, a sugestão de uma almofada de capital com a troca de obrigações ser superior a 500 milhões está fora da mesa de negociações.