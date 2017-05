Mário Centeno: “Portugal não deve ter vergonha de ser um exemplo”

A saída do Procedimento por Défice Excessivo de Portugal “é um passo decisivo para um futuro mais próspero” e “resulta do ganho de credibilidade da condução de política económica em Portugal”, escreve Mário Centeno, ministro das Finanças, num artigo de opinião, publicado esta quinta-feira no “Público”, cujo título é “um ponto de viragem para Portugal: construir o futuro com base na confiança”.

As expectativas eram baixas quando chegou ao poder, mas o Governo conseguiu surpreender com o rumo tomado. “Os bancos foram capitalizados e provaram a sua capacidade para atrair capital de todo o mundo, refletindo a confiança dos investidores internacionais na solidez da economia e numa estabilidade política, tantas vezes questionada, mas que, hoje, é invejada em muitas partes da Europa. Portugal não deve ter vergonha de ser um exemplo”, defende Mário Centeno.

O ministro das Finanças, o “Cristiano Ronaldo da ECOFin” como foi apelidado por Martin Schäuble, ministro das Finanças alemão, aponta que parte do sucesso do Governo deve-se a este não estar focado em “soluções temporárias” mas no plano de reformas pensado a longo prazo. “Não nos focamos em soluções temporárias, pensadas para o curto prazo e que não perduram, mas em verdadeiras alterações dos incentivos que permitam a capitalização das empresas, a melhoria das qualificações, a geração de oportunidades e a inovação na Administração Pública”, escreve.

Segundo Centeno, houve uma resposta “errada” à crise financeira que abalou a Europa, que “acabou por criar uma descrença nas reformas realizadas”. “Todos cometemos erros. O problema é quando não somos capazes de reconhecer de forma rápida e séria os nossos erros. Temos de enfrentar, na Europa, os desafios com que nos deparamos: reforçar o sector financeiro e estimular a procura”, diz.

Centeno traça ainda no mesmo artigo de opinião o rumo das prioridades europeias para o futuro. “Sabemos onde atuar. Devemos completar a União Bancária, o Fundo Europeu de Garantia de Depósitos e encontrar soluções adequadas e estruturais para o crédito malparado. Devemos definir políticas que promovam o crescimento e a convergência na Europa, como um mecanismo de apoio europeu face ao desemprego que permita a afetação de recursos financeiros de acordo com o ciclo económico e tendo sempre em vista a convergência. Partilharemos sucessos e riscos de forma equilibrada, partilhando benefícios e responsabilidades”, delineia.