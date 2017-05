Ilegal há 45 anos: eis o Autódromo do Estoril

O Autódromo do Estoril, um dos principais equipamentos desportivos nacionais, está ilegal há 45 anos – data em que abriu portas – e nunca teve licença de construção ou de utilização, avança o “Público” esta quarta-feira.

O equipamento, que foi parar às mãos do Estado há duas décadas, continua na mesma situação desde que foi inaugurado, apesar de já por lá teremk passado chefes de Estado, alguns dos pilotos mais consagrados da história e multidões de fãs.

Segundo o matutino, o autódromo começou a ser edificado no início dos anos 70 sem as devidas autorizações; a escritura de compra e venda do grosso dos terrenos onde foi construído foi celebrada dois anos após a inauguração, pouco depois do 25 de Abril de 1974.

A construção desta pista foi feita por uma entidade privada, a Autodril, que tomou posse ilegal de terrenos camarários e outros privados. Faz parte da freguesia de Alcabideche, no concelho de Cascais, e foi oficialmente aberto ao público a 17 de junho de 1972.

Aquando da construção, a autarquia reconhecia o interesse público do empreendimento, mas por outro os serviços camarários levantavam a questão do mesmo ter “ocupado terreno municipal”, como revela um documento emitido logo a 18 de março de 1972, consultado pelo matutino no Arquivo Histórico Municipal da Câmara de Cascais.

Esta circunstância impediu sempre que o município emitisse as respetivas autorizações de construção – até hoje.