Quase todos os lesados do papel comercial do BES aceitaram solução encontrada

Quase todos os lesados do papel comercial do BES que já responderam – 80% –à proposta de pagamento de parte das poupanças aceitaram a solução encontrada, revela o “Público” esta terça-feira. Dos dois mil clientes lesados, 1600 já tinham respondido até sexta-feira da semana passada – a percentagem de aceitação supera a percentagem necessária para viabilizar a criação do fundo, que terá de reunir, no mínimo, 50% dos clientes.

O prazo para os ex-clientes do BES responderem se aceitam ou não a proposta termina esta sexta-feira, 26 de maio. Esta auscultação não tem carácter vinculativo.

Tal como já tinha sido noticiado, a solução encontrada visa pagar até 75% do dinheiro aplicado, num máximo de 250 mil euros, para aplicações até 500 mil euros, e 50% para os que investiram mais de meio milhão de euros.

Pelo que o matutino apurou, os seis clientes que até sexta-feira manifestaram a intenção de não aceitar a solução representam 3,2 milhões de euros. Ou seja, clientes que tinham somas avultadas no papel comercial do BES.