Portugal é o terceiro país da UE com maior precariedade laboral entre os jovens

Dois terços dos trabalhadores portugueses empregados até aos 24 anos têm contratos a prazo

Os números do desemprego têm estado a cair no último ano, mas, mesmo assim, o mercado do trabalho nacional ainda mostra muitas fragilidades. Cerca de dois terços dos portugueses com idades até aos 24 anos – 62,4% – têm um contrato de trabalho temporário, segundo dados referentes ao primeiro trimestre de 2017, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Ao nível da União Europeia, pior do que Portugal só a Eslovénia e a Espanha, com taxas de 74% e 72,9%, respetivamente. Apesar de os números recentes mostrarem o retrocesso de uma tendência negativa no país – em 2011, a percentagem de precários jovens era de 67% –, ainda há muitos sinais de alerta na economia.

Quando a troika chegou a Portugal em 2011, o universo de trabalhadores por conta de outrem somava 3,72 milhões de pessoas, dos quais 871,6 mil estavam vinculados por um contrato a termo (cerca de 22% do total). Já no final do primeiro trimestre deste ano, dos 817 mil contratos a termo, 163,7 mil eram com pessoas entre os 15 e os 24 anos; entre os 25 e os 34 anos havia 279 mil; e 370 mil tinham mais de 35 anos.

“No início e durante as crises, os primeiros a ficarem sem emprego são os que têm contratos precários. Quando a economia começa a dar sinais de recuperação, as empresas voltam a criar emprego mas começam por fazê-lo através de contratos a prazo porque os níveis de confiança são ainda fracos”, diz Francisco Madelino, professor no ISCTE e antigo presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ao matutino.

Em cada cem postos de trabalho criados desde 2013 apenas 17 são permanentes, de acordo com o Livro Verde das Relações Laborais.