Governo vai decidir fecho de escolas junto das autarquias

“Nos próximos dias”, o Governo vai sentar-se à mesa com as autarquias para discutir e negociar algumas medidas para o próximo ano letivo. Um dos pontos principais que vão estar em cima da mesa será a possibilidade de encerramento, ou não, das escolas do 1.º ciclo com poucos alunos, avança o jornal “i” esta segunda-feira.

Esta informação foi veiculada ao matutino pelo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

Tiago Brandão Rodrigues percorrerá o país para conhecer todas as situações em detalhe. Dado que em outubro há eleições autárquicas, muitos dos politólogos questionados pelo “i” duvidam que o Governo avance mesmo com o encerramento de alguma instituição.

A confirmar-se, esta situação não seria inédita. Desde o ano letivo 2001/02 que os Governos têm vindo a encerrar os estabelecimentos escolares do 1.º ciclo com menos de 21 alunos, no final do ano; as únicas exceções registadas ocorreram com Nuno Crato, ex-ministro da Educação, que em anos de eleições não fechou escolas.