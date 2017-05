Fundos europeus: Parque Escolar foi o projeto que recebeu mais apoios

Desde que foi lançado em 2007, durante o Governo de José Sócrates, o projeto português que mais fundos comunitários recebeu foi o da requalificação de escolas públicas, Parque Escolar, revela o “Público” esta segunda-feira. Ao todo, a Parque Escolar terá recebido cerca de 1000 milhões de euros.

Até 2020, Portugal receberá pouco menos de 30 mil milhões de euros de três fundos europeus. Segundo os dados recolhidos pelo site “Subsidy Stories”, desenvolvido desde 2016, e publicado no passado dia 17 de maio por um conjunto de investigadores europeus, os cinco projetos que mais financiamento obtêm são todos da área da educação ou formação profissional,

Depois da Parque Escolar, seguem-se a Direção-Geral do Ensino Superior, a Fundação para a Ciência e Tecnologia – gastos com bolsas de investigação – e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, com duas dotações elevadas, graças às iniciativas Novas Oportunidades (de formação de adultos) e Inov Jovem (estágios profissionais).

Só depois surgem as empresas de infraestruturas de transportes Estradas de Portugal ou REFER.